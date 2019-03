Las solicitudes de juicio de amparo interpuestas por parte de responsables de estancias infantiles fueron desechadas en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en la ciudad de Córdoba, para que el Gobierno Federal les siguiera erogando recursos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.





De acuerdo a los resolutivos a los que tuvo acceso en exclusiva IMAGEN del GOLFO, este miércoles fueron conocidos los acuerdos sobres los amparos presentados en contra del Presidente de la República, siendo declarados improcedentes por el Poder Judicial, debido a que una de las principales premisas consideradas para ello, fue en el sentido de que no se pueden seguir entregando los recursos conforme a las reglas de operación establecidas para el ejercicio fiscal 2018, ya que a la fecha dichas disposiciones no se encuentran vigentes.

De acuerdo a los reclamos hechos por los administradores de las estancias que se han inconformado, luego que fueron suspendidos los apoyos a favor de las Estancias, en su mayoría de los casos, por que se hallaron sendas anomalías como listado de niños “fantasmas” y bajo operación irregular a las normatividades del gobierno, el Juez de Distrito les negó dicha suspensión entre otras razones, por no satisfacer los requisitos para acogerse a la Ley de Amparo según el articulo 128.

Ya no está en tiempo

En la demanda para seguir recibiendo las erogaciones del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, se desprende que de la copia certificada del convenio de concertación de 8 de enero de 2018, se advierte que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2018. Por tanto ya no pueden exigir recursos para este año.

En otra parte del resolutivo en contra del amparo solicitado en al menos cinco expedientes, que incluyen decenas de Estancias Infantiles en Veracruz que reclaman sus pagos, establece que “de otorgarse la medida solicitada para que se les continúen entregando recursos para el apoyo a madres trabajadoras, de conformidad con un programa que a la fecha ya no se encuentra vigente, este órgano jurisdiccional se estaría sustituyendo respecto a la facultad con que cuentan las autoridades responsables para administrar los recursos del Estado, lo cual, es una cuestión que involucra el orden público y el interés social, acorde a los supuestos que emergen del numeral 134 de la Carta Magna.”

No puede perpetuarse

Y una de las razones de los juristas es más explícito en el sentido de que dicho programa forma “parte de una de las políticas públicas del Estado para atender cuestiones de indole social; pero, es de explorado derecho que no hay una forma única y previamente definida para buscar sus objetivos; de ahí que no puede, a través de la suspensión, perpetuarse el referido programa en los términos en que estaba en el 2018”.

Por otro lado, se da a conocer que los quejosos no acuden en representación de menor alguno, si no acuden apoyadas en un convenio de concertación que les permita recibir recursos públicos al brindar el servicio de estancia infantil; por lo que “la medida cautelar solicitada no pueda analizarse bajo dichos argumentos”.

Cabe señalar que aún cuando fueron desechados los recursos de amparo, ante dicho Juzgado federal, seguirán su curso hasta que se dicte sentencia definitiva, la cual seguramente será en el mismo sentido al inicial tras haberse negado la suspensión provisional.

De acuerdo a los primeros expedientes acordados este miércoles con resultado negativo para los dueños de las estancias se rechazaron el número 252/2019 interpuesto por Mariìa Soledad Rojas Ramos; 253/2019 de Yamileì de Jesuìs Juaìrez Guzmaìn.

Asimismo el 255/2019 presentado por Raquel Rosas Rivera. El 256/2019 de Norma Alejandra Ramírez Martínez. Y el 257/2019 solicitando amparo Vianey González Pimentel.