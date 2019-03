El rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font, opinó que la solicitud que México hizo al Papa Francisco de perdón hacia los pueblos originarios estuvo “fuera de tono”.





Explicó que a pesar del simbolismo de la carta que dicta que todos los pueblos deben ser tomados en cuenta y se debe aceptar que en ellos se han presentado agresiones, la materialidad de la carta no está justificada.

“Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la materialidad de la carta y otra cosa es el simbolismo de la carta. El simbolismo va a decir: todos los pueblos merecen respeto, todos los pueblos tienen que ser tomados en cuenta y todos los pueblos tenemos que reconocer las agresiones que ha habido.

“Entonces bajo esa óptica me resulta interesante. Pero bajo la materialidad misma del evento me parece que está fuera de tono lo que está pasando”, respondió el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla durante su visita al estado de Veracruz.

Dijo que no es oportuno esperar respuesta a la solicitud de perdón pues el mismo Papa realizó la petición de perdón en el 2015.









Fernández Font aseguró que además de estar fuera de orden una solicitud de perdón al Papa no es de los eventos prioritarios del país en este momento.

“No son los temas urgentes… No creo que llegue a mayores (dijo sobre las posibles consecuencias de esta solicitud) el Papa dijo una cosa que me parece muy importante: No tengo más que añadir. Qué quiere decir con esa respuesta, pues que ya dijo algo, que ya pidió disculpas.

“Cuando la Iglesia después en el Renacimiento, condenó a Galileo y después de 200 años fue un acto simbólico y por eso digo que no hay que perder el dinamismo simbólico, la dimensión simbólica; dijo ‘pido perdón por todas las acciones que hizo la Inquisición que destruyó a la ciencia y fue contra las personas’”, agregó.