Abandonado por sus familiares, se encuentra el señor, Julio Martín Flores Canales quien se dedicaba al transporte público en esta localidad; debido a que está incapacitado para trabajar después de un asalto violento que tuvo en agosto del 2018, el cual le dejó graves secuelas, es por ello que pide el apoyo de la ciudadanía para poder solventar sus gastos diarios y medicamentos.





A pesar de haber procreado seis hijos y haber adoptado a tres más, ninguno de ellos lo ha cuidado o apoyado desde que salió del hospital, en donde fue atendido por derrame cerebral derivado de los golpes que recibió, por lo que ahora tiene dificultades para hablar y para mover sus extremidades de la parte derecha de su cuerpo.

“Nunca fui borracho, ni fumador, siempre trabajé para que a mis hijos no le faltara nada. Por 20 años fui conductor de camiones de la central camionera, después compré mi propio urbano y trabaje en el transporte público”, relató con tristeza.

Cuenta con siete hermanos hermanos, sin embargo, varios se aprovecharon de su estado de salud y le quitaron algunas de sus pertenencias, con la promesa de venderlas para poder apoyarlo económicamente, pero hasta ahora no ha recibido nada.

A sus 56 años de vida, lamenta las condiciones en las que está actualmente, no obstante, agrade a sus vecinos quienes lo han apoyado con alimentos, algunos medicamentos y el acompañamiento que le han brindado en las últimas semanas.









Su vivienda luce deteriorada, en un mueble están regadas las cajas vacías de los medicamentos que utiliza para controlar su diabetes.

“A veces me quedo varios días sin comer. Lo que más preocupa es poder pagar la luz. No sé qué está pasando porque cada día veo menos”, mencionó.

Hoy no cuenta con dinero para comprar gas y pagar algunos servicios como la energía eléctrica, hace unos días un vecino le prestó un refrigerador para que guarde la insulina que le aplican diariamente, pues el suyo se le descompuso.

Quienes deseen apoyarlo, pueden marcar al número 16 31 585 o visitarlo en su vivienda ubicada en la calle Liebre 108-B, de la colonia Gaviotas.

SUS VECINOS ESTÁN PREOCUPADOS

Los vecinos que lo han apoyado durante los últimos meses, piden el apoyo de la ciudadanía y especialmente de los familiares del señor, Julio, pues temen que quiera atentar contra su vida ante la lamentable situación en la que se encuentra.

“El vecino está en una situación crítica y lo hemos apoyado en lo que podemos, pero no es suficiente. No tiene trabajo, está enfermo y no tiene el apoyo de ningún familiar. Nosotros estamos preocupados por su salud y porque vaya a tomar una decisión equivocada”, mencionó el vecino, Néstor Muñoz.

“Es una persona que está sola y estamos viendo que reciba apoyo, la verdad nos preocupa su situación”, mencionó la vecina, Lucila Faustino Jiménez.