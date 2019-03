Desde hace más de 30 años, en Coatzacoalcos se comenzó a impartir el servicio de educación especial en primarias, es por ello que durante la mañana de este miércoles, se brindaron reconocimientos a maestras y maestros fundadores.

Fueron galardonados un total de 67 docentes procedentes de las zonas escolares de educación especial de San Andrés Tuxtla, Minatitlán y Coatzacoalcos.

La supervisora escolar de la zona 9 de educación especial, Paz Alicia López Castañeda indicó que a lo largo de estos años, las maestras y maestros han luchado por evitar que los estudiantes sean segregados y han fortalecido la educación inclusiva.

“Se inició en las escuelas regulares y con grupos integrados. Cuando aquellos niños reprobaban, se iniciaba el programa de grupos integrados en donde se apoya a todos los alumnos con problemas de aprendizaje”, comentó.

Una de las fundadoras del servicio de educación especial en Coatzacoalcos es la maestra, Miriam Sáenz Yunes quien después de visitar Veracruz y Xalapa, en 1980 llegó a esta localidad a implementar este servicio en siete escuelas primarias.

“Para los padres es un golpe muy duro saber que su hijo tiene una discapacidad, muchas veces se resisten. Cuando nosotros atendemos a los alumnos, también atendemos a los padres”, comentó.

En el año de 1985, la maestra jubilada, Antonia Romero Bañuelos fue fundadora del Centro de Atención Múltiple (CAM) 14 y reveló que entre sus logros, se encuentran dos estudiantes quienes pudieron graduarse en la licenciatura en administración de empresas e ingeniería en computación.

“Cuando me encuentran es con amor y sus papás son efusivos conmigo porque para mi, Dios no me pudo poner otro lado solo aquí, yo soy muy feliz. Yo tengo gemelas con discapacidad y siempre me dediqué a ellas”, recordó.

De igual manera, la docente, Carolina Archí Herrera con más de 35 años dedicados a esta labor, recordó que anteriormente se brindaba clases a grupos integrados, es decir trabajaban con pequeños con diversas discapacidades separados del resto de sus compañeros, para ser regularizados.

“Hoy continuamos en las primarias pero no como grupos integrados sino como USAER, en donde atendemos a todo tipo de niños con discapacidad, aptitudes sobresalientes, diversos tipos de trastornos. Trabajamos de la mano con los directores, maestros y padres de familia. La sociedad exige cambios y tenemos que darlos, ahora es con enfoque inclusivo y hemos avanzado”, mencionó.

Actualmente son más de 100 docentes en la región, quienes atienden un total de 14 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), las cuales están distribuidas en los municipios de Las Choapas, Agua Dulce, Villa Allende, Coatzacoalcos y Nanchital, además del Centro de Atención Múltiple (CAM).