La agresión cometida al comunicador Samuel Hernández, director del medio Tuxpan Informativo, puede estar relacionada a su labor ya que investigaba un caso de nepotismo al interior del Ayuntamiento de Tuxpan.





Se trata de los hermanos Raúl Sánchez Cruz y María Guadalupe Sánchez Cruz, ambos empleados del área de panteones; esta última sostiene una relación sentimental con el director del departamento, Benito Habana Cruz.

El parentesco de ambos y la relación entre Guadalupe Cruz y el director Habana fue confirmada por el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, quien hoy se reunió con el agredido en presencia de los representantes de medios de comunicación.

“-¿Sí eran trabajadores del ayuntamiento?

-Sí.









-O sea que la esposa del director de panteones está trabajando ahí.

-Sí.

-¿Y eso no es un caso de nepotismo?

-No, porque no la contrató él. Está contratada por el municipio; o sea hay una relación de pareja mas no de un acta matrimonial”.

Cabe recordar que el pasado lunes Samuel Hernández fue agredido por cuatro personas, incluidos los dos antes mencionados, cuando intentaba hacer un reportaje sobre la relación personal de los hermanos Sánchez Cruz con el director de panteones.

En la agresión participaron también Juan Fred Loya Cruz y Reina Clotilde Núñez Pérez.

Derivado de esta acción el pasado martes se hizo una protesta y hoy Samuel Hernández denunció lo acontecido ante la Feadle bajo el número de carpeta 05/2019 por daños y amenazas en contra de quien resulte responsable.