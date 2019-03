Con apoyo de la Policía naval, en Acayucan se realiza el operativo a favor del uso del casco de seguridad entre conductores de motocicletas, infraccionando a quien no lo porte así como al no use licencia de conducir y placas en el vehículo.





Este operativo se realiza en tanto se prepara lo que será el otro de cero tolerancia, que nivel estatal está siendo realizado por parte de la secretaría de seguridad pública del Estado.

El delegado de transito, José Herminio Polito Merida dijo que en estos operativos, hasta la tarde de ayer se habían sancionado alrededor de 20 motociclistas, principalmente por no portar casco de seguridad.

Los operativos dijo, los encabeza la Policía naval y Transito va en apoyo para la revisión e infracción de los que carecen de las medidas que indica el reglamento de tránsito.

Hasta el momento, informó, este es el único tipo de operativo que se realiza en la ciudad.