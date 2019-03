A unas horas de que abra sus puertas a los ancianos abandonados, la Quinta del Frijol Un Abuelito Feliz requiere el apoyo altruista de la ciudadanía para atenderlos en condiciones dignas.

El presidente de esa asociación civil, Abraham Alatriste Lozano, informó que el asilo se inaugura este jueves y se espera que albergue a un promedio de 60 personas en el mediano plazo.

Se ubica en Paso del Toro, municipio de Medellín, a un costado de una embotelladora de refrescos de cola.

Arrancará con 2 personas de la tercera edad, y se espera tener entre 18 y 20 en cada una de las 3 piezas.

El apoyo ciudadano que se requiere es de tabiques, cemento, grava, mosaicos, pintura, para acondicionar las habitaciones colectivas.

DIGNIDAD

El presidente de la asociación civil dijo que está garantizada la atención de calidad y con dignidad para los abuelos, pues los socios y demás personal se capacitaron en el Asilo La Paz; y ya hay una lista de personal para contratar.

Destacó que se acudió a personas y empresas altruistas para que donen recursos; y más adelante se implementará el programa Apadrina a un Abuelito.

A los futuros habitantes del asilo los captarán ya sea por sugerencias de personas o por otras vías. La condición será que no tengan familiares o que éstos los hayan abandonado a su suerte; que no dispongan de recursos para sostenerse; y que no padezcan enfermedades cronico-degenerativas, pues no dispondrán de personal especializado para esos casos específicos.

Es decir, serán hombres y mujeres capaces de valerse por sí mismos.

En el asilo habrá actividades como juegos de mesa, televisión, películas, leer la Biblia, además de los viernes de danzón.

Hizo hincapié en la importancia de recibir apoyo altruista para sostener a los ancianos, pues estimó que cada uno genera un gasto aproximado de 4 mil pesos mensuales.