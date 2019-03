Víctor Colorado, Almirante y titular de la Policía Municipal no ha firmado ni aceptará la renuncia de su cargo, que le pidió el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, ya que declaró el fue colocado por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, por lo que esperará hasta que él le emita una respuesta, pues ya tiene conocimiento del caso.





En rueda de prensa ofrecida la tarde de este lunes en el cuartel de los uniformados, ubicado en la carretera Transístmica, de la colonia Manuel Ávila Camacho, declaró que el sábado 23 de marzo el presidente municipal le solicitó renunciara por problemas de salud o asuntos familiares, y cambió le sería dada una ‘gratificación’, de la cual se haría cargo el departamento Jurídico del Ayuntamiento.

“A mi él no me puso aquí, yo vengo directamente del gobierno estatal y el único que me puede remover del cargo como director de la Policía es el gobernador Cuitláhuac; incluso Víctor Manuel Carranza desde que yo llegue a este cargo sabía por ordenes de quien llegue yo, y pese a eso está pidiendo mi renuncia, la cual ha sido mal fundamentada por los problemas que hubo hace casi dos semana por ocho uniformados que fueron dados de baja por indisciplina”, manifestó.