La persecución de los migrantes por parte de las autoridades policiacas, ha disminuido sin embargo, el trafico de éstos se mantiene por parte de polleros que ponen en riesgo sus vidas, dijo José Luis Reyes Farías, director de atención a víctimas del Gobierno municipal y defensor de los derechos de los migrantes.





Dijo que aún cuando ya no se escucha de las grandes caravanas de migrantes que siguen viniendo de Centro América hacia el centro de México; éstos si continúan pasando por territorio nacional pero en pequeñas grupos, son, dijo, “Caravanas silenciosas” que no se detienen más que en los lugares donde saben que habrán de recibir apoyo de alimentos.

Y es que, afirmó, recientemente en Pijijiapan, Chiapas, las autoridades de ese pueblo no dejaron entrar a los migrantes a pedir comida y así, es una situación que se viene generalizando en estados como Chiapas y Oaxaca, por una mala campaña que se les ha venido haciendo en redes sociales. En cambio, al entrar al estado de Veracruz, son recibidos con apoyos sociales y alimentos por parte de diversos grupos de ayuda que se mantienen organizados a lo largo de la entidad.

“Nosotros seguimos acompañándolos con ayuda humanitaria, no podemos dejar a la deriva a estos hermanos migrantes que no viajan por placer, si no por necesidad” expuso el defensor de los derechos de los migrantes.

“Las caravanas ya no son tan grandes, ahora viajan de 40 a 50 personas, son caravanas silenciosas que pasan por veredas o pueblitos, muchas veces apoyados por la Policía municipal o seguridad pública para evitar que sean víctimas de asalto o de los secuestradores, eso ha ayudado en mucho” dijo.

Sin embargo, afirma que el tráfico de éstos continúa, pues se mantiene la presencia de grupos delictivos que cobran por permitir su pase o pasarlos y es ahí donde radica el principal problema de inseguridad.