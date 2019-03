A decir de la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, el inicio del 2019 fue “bastante interesante” en materia de visitantes en algunas partes del estado, con “algunos obstáculos” y en otras “floreciendo”.





En cuanto a los hechos de inseguridad registrados en la entidad veracruzana en los últimos días, afirmó que hasta el momento no han causado ningún impacto negativo; por el contrario aseguró que en la zona sur, centro y en la conurbación Veracruz-Boca del Río, la ocupación hotelera se mantiene.

“De acuerdo a los números que tenemos por Datatour este enero se comportó casi igual en la mayor parte del estado, tuvimos a la baja en algunas partes del centro y a pesar de todo en el sur hemos tenido un repunte muy importante para la zona de Coatzacoalcos y de ocupación hotelera.

“En cuanto a la visita nacional se mantiene igual que el año pasado y en cuanto a la visita internacional tuvimos un aumento muy importante del 127 por ciento; esto quiere decir, aunque suene estrafalario, es poco porque vamos trabajando con los visitantes extranjeros”.

Sobre los hechos en materia delictiva comentó: “fíjate que escuchábamos las declaraciones de varios de los hoteleros, sobre todo de la zona centro, de Veracruz y Boca del Río, y que no han tenido ningún impacto negativo, no hemos tenido cancelaciones; en Cumbre Tajín también me lo preguntaban bastante y la verdad es que no, no tuvimos ninguna cancelación”.









En materia de Turismo, la funcionaria estatal resaltó que luego del festival Cumbre Tajín, que se desarrolla en Papantla, vendrán diversas actividades como la conmemoración de la fundación de los 500 años del Puerto de Veracruz, el Festival de la Salsa, un festival musical en Costa Esmeralda, eventos culturales para el sur y de la identidad huasteca para el norte.