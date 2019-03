La Unidad de educación media superior tecnológica industrial y de servicios de la Secretaría de educación pública del Gobierno federal, retiró sin justificación oficial alguna, el pase al concurso nacional de matemáticas a la estudiante Mildred Anaid Pavón Rodríguez, quien había logrado el triunfo dentro del festival académico XlX que se realizó del 20 al 22 de febrero en la ciudad de Veracruz.





La estudiante afirma que luego de que se le informara mediante la dirección del Centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios número 48 de Acayucan, que es donde estudia, de que había sido convocada a presentar un nuevo examen para obtener el pase, pues su triunfo había sido anulado por “trampas”, por lo que tendría que participar por el pase nuevamente ante otros ocho alumnos de distintos puntos del Estado; se negó asistir a la nueva prueba.

El concurso extraordinario sería realizado el pasado 21 de marzo en Veracruz, lo cual consideró injusto pues no hay pruebas que demuestren que ella fue parte de las trampas que pudieran haberse descubierto dentro del concurso de febrero pasado.

“Desconozco lo que esté detrás de esto. Se me convocó a volver a realizar el examen con los últimos 8 finalistas el día de ayer 21 de marzo, sin embargo no asistí por qué es un insulto hacia mi persona que no haya un motivo comprobado para que vuelva a presentar dicha etapa la cual honestamente ya había ganado.

Resultó ganador otro municipio que ahora va a representar al estado, y a mi me están pisoteando mi dignidad, y dañando psicológicamente por todo lo que está pasando y lo peor es que mi autoridad local no me da la cara explicando el porqué de la decisión que tomaron sin girar oficio a mis padres de dicha decisión. Esto no es un juego, exijo justicia y comprobación de las supuestas acusaciones” afirmó la estudiante en un comunicado.

El nacional de matemáticas se realizará la próxima semana en el estado de Michoacan.