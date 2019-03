La secretaria de Medio Ambiente, Rocío Pérez Pérez, acusó que si las unidades de transporte público que circulan en Xalapa no cuentan con la verificación vehicular y continúan contaminando la ciudad es responsabilidad de la Dirección General de Tránsito del Estado.





Y es que consideró que es esa dependencia la que debe estar al tanto de que el transporte público cumpla la ley e imponga multas en caso de no hacerlo para hacerla respetar.

“El programa de verificación es obligatorio, es para todos; sin embargo es una tarea de Tránsito y estamos en coordinación con ellos para suscribir este convenio de colaboración para que se pueda aplicar”, apuntó.

Lo anterior tras las quejas de xalapeños, dueños de automóviles particulares, quienes consideran injusto que cada seis meses de acuerdo a la ley deben realizar una verificación a sus vehículos, incluso si estos son nuevos con la finalidad de no contaminar el aire; mientras que los autobuses del transporte público siguen contaminando.

La funcionaria estatal refirió que este convenio impulsará a los ciudadanos a que realicen la verificación, pues es un trabajo de conciencia social y cultural; no obstante, no obligará a la DGTE a multar a quienes no cumplan con la verificación.

“Este convenio obliga que de alguna manera el proceso de cumplimiento de Tránsito y una servidora a través de la Sedema y las instancias tenemos que ir encaminando primero a un trabajo de cultura y conciencia social en el tema ambiental”, dijo.

Pese a ello rechazó que pudiera existir algún tipo de corrupción entre la Dirección de Tránsito y las líneas de transportes públicos en Xalapa.

De esa forma dio a conocer que el recurso que se obtiene del programa de verificación vehicular se va al fondo ambiental veracruzano, fideicomiso que está destinado para proyectos y programas sustentables para el Estado.

“Para este 2019 aún estamos, solamente se ha aprobado un programa en este año dado que apenas estamos cerrando los resultados del 2018 porque hay programas activos todavía”, dijo.