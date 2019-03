Con la participación de más de 120 estudiantes de diversas escuelas primarias públicas de Coatzacoalcos, se realizó la Feria Conmemorativa del Día Mundial del Agua, la cual se realizó en el Centro de Educación Ambiental y Protección Civil Quetzalli.





La directora de estas instalaciones, Norma Martínez Cuervo explicó que en esta feria se colocaron 10 mesas de trabajo, en cada una de ellas se impartieron pláticas y talleres sobre el cuidado del medio ambiente, especialmente de este recurso hídrico.

“Los talleres fueron enfocados sobre la cultura del cuidado del agua, para que los niños de cuarto, quinto y sexto grado, analizaran la problemática de la escasez y cómo cuidar el agua, los humedales, los ríos”, refirió.

Otras asociaciones civiles que participaron son el Club Rotario, Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, Héroes en Acción, CAEV Coatzacoalcos y el Parque Jaguarundi.

Las niñas y niños que asistieron a esta Feria Conmemorativa del Día Mundial del Agua, aprendieron algunas estrategias para cuidar el agua en sus hogares, escuelas y en su entorno.

“Nunca había venido a Quetzali y he aprendido a reciclar, no tirar basura en el mar. Nos dijeron que no tiremos agua al lavar trastes o la ropa porque después si gastamos el agua, otras personas no tendrán agua”, comentó la niña, Keyla Fernández Mulato.

“Hay que proteger a los animales acuáticos, nunca tirar plástico en el mar porque contaminamos y ellos se los pueden comer, y podrían morir los animalitos”, mencionó el niño, David Alberto Orozco Zárate.