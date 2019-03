Prestadores de servicios de la playa Villa del Mar prevén que durante las vacaciones de semana santa la zona de palapas alcance un 100 por ciento en la ocupación.

Víctor “Buchaca” Morales Azamar, propietario de una palapa en Villa del Mar, informó que no prevé incrementar los precios próximamente pues la economía en los hogares se encuentra contraída y un incremento en la carta podría inhibir el consumo.

Respecto a que las palapas son uno de los principales negocios que son señalados por los visitantes en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, Víctor Morales hizo un llamado a los turistas.

Recomendó que soliciten la carta a los meseros que los atiendan en la zona de playa, pues ahí deberán estar plasmados los precios de los productos.

“Todo el cliente que llegue a comer a la playa, yo sí lo he recomendado: pidan carta. En caso que suba el precio del producto, suban a ver al dueño. Ya si el dueño dice que no, quiere decir que el dueño está de acuerdo pero sí es muy recomendable que el cliente siempre pida la carta.

“También tenemos nosotros lista de precio, que no le digan que le van a dar una mojarra más grande. Por lo menos aquí la mojarra tiene el mismo precio. No hay precio más alto, no hay precio más bajo. Eso es lo que yo recomiendo”, explicó el palapero.

El también rey del Carnaval de Veracruz, Buchaca I, hizo el llamado a no alterar los precios y a tratar bien a los visitantes para poder conservar el turismo en la zona.

De la misma forma, respondió que las playas se encuentran en buenas condiciones para recibir a los visitantes durante el próximo periodo de asueto.