A sus 66 años de edad, Herminia Degyves cumple su sueño de ser reyna.





Ante familiares y amigos, doña “Nina” como es conocida, fue coronada como Reyna de la Primavera 2019 del Instituto Nacional Para la Atención de los Adultos Mayores (INAPAM) del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Coatzacoalcos.

Su hija Lidia Carrera recuerda que desde hace 20 años su mamá, comenzó a practicar diversas actividades recreativas y artísticas con el grupo de Activación Física de los Pensionados del IMSS en las instalaciones del INAPAM ubicadas en la avenida Román Marín.

Hace unos años cuando enviudó, doña Nina sufrió una depresión por la pérdida de su compañero de vida, pero con el apoyo de su familia y de sus compañeros del INAPAM, pudo salir adelante y regresó a sus actividades junto con las personas de la tercera edad que asisten a ese instituto.

Este jueves doña Nina fue coronada por la Presidenta del DIF Municipal Lucila Aguilar Manjarrez como Reyna de la Primavera 2019 del INAPAM, llevando como princesas a doña Felipa de 73 años y a doña Bertitha de 89 años.









“Es algo muy bonito, la verdad yo me siento bien contenta por todo lo que esto significa, figúrate que siempre quise ser Reyna y hasta ahora se me hizo”, dice doña Nina, quien estuvo acompañada por sus cinco hermanas y su hija Lidia, aunque su otro hijo no pudo asistir por encontrarse laborando.