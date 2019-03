Durante la sesión del pasado martes 19 de marzo, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del Estado a explicar la estrategia de seguridad que está implementando su administración. Al respecto vale la pena puntualizar lo siguiente:





La lectura del Punto de Acuerdo aprobado no deja lugar a dudas sobre los alcances de dicho exhorto. A la letra dice: “Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a que de manera pormenorizada explique públicamente la estrategia que se está implementando en el estado para combatir la inseguridad.”

En los gobiernos de la Cuarta Transformación las acciones de gobierno se explican, como parte de la normalidad democrática. En eso consiste una democracia sin adjetivos. Lo que a muchos les causa extrañeza tiene que ver con que no estábamos acostumbrados a ver gobiernos que rindieran cuentas.

En la Cuarta Transformación estamos construyendo las bases de un Estado de Derecho con certeza jurídica y con autoridad moral. En Morena no somos mezquinos ni regateamos políticamente lo que es un derecho de los ciudadanos: el acceso a la información pública. En el Senado de la República confirmamos nuestra vocación democrática y nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Quienes hoy buscan sacar provecho político con el tema de la seguridad pública en Veracruz son los mismos que heredaron a la actual administración el panorama desolador en materia de seguridad e impartición de justicia que hoy enfrentamos. Hicieron circo, maroma y teatro, utilizando prácticas ilegales como los montajes mediáticos de Genaro García Luna durante el sexenio de Calderón, y encarcelaron a funcionarios duartistas (única promesa de campaña que Miguel Ángel Yunes Linares pudo cumplir) y que hoy están libres porque su fiscal no pudo o no quiso, integrar correctamente los expedientes en su contra.









En Morena (tanto en el gobierno como en el Congreso) estamos actuando con responsabilidad. Serenar al país, después de décadas de gobiernos irresponsables –priístas y panistas– no es tarea sencilla. El Gobernador de Veracruz ha enfrentado con responsabilidad y firmezael problema social que le heredaron.

Entre las acciones tomadas por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacan las siguientes: El 1 de diciembre de 2018 se emitió la declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en materia de Desaparición de Personas. El 2 de diciembre se instaló la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. Se han realizado mesas de trabajo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, se ha puesto énfasis en la justicia y reparación del daño a víctimas, como nunca antes en la historia de Veracruz. Se dialoga permanentemente con autoridades municipales para atender sus necesidades en materia de seguridad.

El 25 de enero de este año se presentó la Estrategia Integral Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, con la participación de la representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. El 07 de febrero el Gobernador participó en la Sesión Plenaria Biestatal de la Mesa de Seguridad y Justicia del Norte de Veracruz, con el Gobernador de Tamaulipas, en la que coordinaron tareas para combatir la inseguridad en la región.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2018 y enero de 2019 el homicidio doloso disminuyó en nuestra entidad de 133 casos en 2018 a 107 en 2019, lo que representa una disminución de casi el 20%. El robo de alto impacto también disminuyó más de un 15% al pasar de 2,049 incidencias en 2018 a 1,730 en 2019.

El 22 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública anunció el fortalecimiento con más elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil para la Sierra de Zongolica. El 04 de marzo, también por primera vez en la historia de Veracruz, el Gobernador reconoció la responsabilidad de autoridades estatales y ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, el 11 de enero de 2016, atendiendo a una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a un Dictamen de Opinión Técnica de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

En suma: el Gobierno de Veracruz atiende puntualmente el tema de la seguridad pública del Estado con pleno respeto a los derechos humanos. No es la primera vez que se pretende lucrar políticamente con la grave situación de violencia e inseguridad que enfrenta la entidad. Por ello, hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas a conducirse con madurez y seriedad. El estado de emergencia que enfrenta Veracruz y el país entero, así lo exige. Queremos paz y justicia para todos y todas. No será tarea sencilla, y en esta tarea nos necesitamos todos y todas. La reconciliación nacional no se construirá con la recurrencia de actos mezquinos y ruindades políticas.