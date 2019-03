“La cultura de Coatzacoalcos está de luto, nos mataron la alegría de este pueblo”, dice con las manos temblorosas, un nudo en la garganta y ojos lagrimosos, René Rojas Cruz, director de la hoy desintegrada Orquesta de Música Popular de Coatzacoalcos.





“Me dejaron solo, corrieron a todos”, lamentó el hombre de 79 años en su oficina de la planta baja del Ayuntamiento municipal, donde hasta el martes estaban 26 de sus elementos, todos músicos desde hace varios en la orquesta, pero que fueron despedidos sin siquiera haberles notificado y menos explicarles el motivo de su rescisión laboral.

El maestro René Rojas recuerda que la Orquesta de Música del Ayuntamiento de Coatzacoalos nació en 1974 cuando el Presidente era el extinto Francisco “Pancho” King Hernández y gobernaba el Partido de Acción Cívica (PAC), luego con el PARM, el PRD, el PRI y nunca habían tenido ningún problema hasta que llegó el Movimiento de Regeneración Nacional al poder en esta ciudad.

“Nosotros trabajamos con la institución no con los partidos, somos leales e institucionales al presidente en turno, la música no tiene color ni partido oolítico la música es universal; nosotros somos músicos no somos políticos”, expresó don René quien no sabe cual va a ser su destino, pese a que a él le respetaron su empleo como director de la agrupación.

“Yo me enteré por uno de mis hijos que la noche del martes vio una publicación en las redes sociales y me vino a ver a mi casa para darme la noticia, yo ya estaba acostado y no sabía nada, es más mañana ( jueves 21 de Marzo), teníamos evento con el aniversario de Benito Juárez”, platicó a Diario del istmo.









René Rojas comentó que la Orquesta Popular del Ayuntamiento de Coatzacoalcos además de ser semillero de grandes músicos, ha puesto muy en alto el nombre de este municipio, pues han tocado en estados vecinos como Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y la Ciudad de México además de que colabora en los eventos oficiales en municipios de la zona sur que se lo solicitan.

A pesar de que la orden de dar de baja a la banda de música del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, provino del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el director de la orquesta se resiste a creer que haya sido el presidente que ordenó correrlos, pues incluso hace un mes les autorizaron el arreglo de los instrumentos, los cuales se tenían que haber mandado a reparar a Oaxaca el pasado fin de semana, pero se atravesó el puente y ya no fue posible, hasta que el martes por la noche se enteró que habían sido despedidos sus compañeros.

“A mí me dejaron por lástima o por quien sabe qué, pero para que me quedo, con quien voy a tocar si ya mis compañeros se fueron. Yo creo que también me voy a ir no tiene caso quedarse en un lugar en donde te hacen este tipo de groserías”, señaló el originario de Chivela, Oaxaca.

“Yo le pido al Presidente Víctor Carranza que si fue decisión de él desaparecer la Orquesta que recapacite, que es de humanos equivocarse y de sabios cambiar de decisión, yo le pido que no desaparezca la orquesta, que la música es cultura, es alegría, es un bálsamo para el alma, que actualmente estamos viviendo cosas difíciles por el tema de la inseguridad y la música es un escape para todas las personas que nos siguen en las tocadas que hacemos en los parques públicos de Coatzacoalcos”, finalizó.