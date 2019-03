"El mundo para mí se está acabando porque he perdido a mi hijo", exclamó llorando la señora Constantina Olmedo Olmedo al recordar la desaparición de Jesús Alan Ticante, quien junto a otros dos jóvenes fueron levantados por los elementos de la Policía Municipal de Papantla hace tres años.





Con lágrimas en sus ojos, la mujer de pelo encanecido exigió que los culpables le devuelvan a su hijo, así como a Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago, quienes fueron desaparecidos por policías el pasado 19 de marzo del 2016.

"Nos estamos muriendo en vida", pronunció al señalar que a tres años de la tragedia no saben nada y tampoco han hallado sus restos porque los elementos, a pesar de estar en prisión, no han confesado el paradero de sus víctimas.

La madre de Jesús Alan Ticante, exigió que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarezcan el caso y que apliquen todo el peso de la ley en contra de los culpables, pues mencionó que es una injusticia para todas aquellas familias que también han sufrido la desaparición de algún ser querido.

Los tres muchachos fueron perseguidos y subidos a las patrullas marcadas con los número 084, 060 y 061 de la Policía Municipal entre las calles 16 de Septiembre de la colonia Unidad y Trabajo de Papantla.

"Desde entonces hay veces en que no dormimos bien, a veces no comemos, estamos desesperados y angustiados porque como padres estamos sufriendo... No sabes cuánto me duele y cuánto coraje tengo porque no se ha hecho justicia... esos policías que están encerrados no nos dicen y eso queremos, que nos digan en dónde están porque si todavía podemos rescatar nuestros hijos que nos digan a dónde están", narró Constantina, mientras secaba sus lágrimas.

Por su parte la madre de Uriel Pérez Cruz, Blanca Ninfa Cruz, lamentó que a tres años de la desaparición de los jóvenes las autoridades de la Fiscalía siguen sin esclarecer el caso, a pesar de que detuvieron a ocho policías municipales, culpables de la desaparición forzada de los tres adolescentes.

La tarde de este martes los tres padres y otros familiares de personas desaparecidas se reunieron en el parque Benito Juárez bajo el “árbol de la esperanza” que se ubica frente al ayuntamiento, situado en la colonia Obras Sociales de Poza Rica.