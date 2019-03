A médicos y enfermeras del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se encontraban como suplentes no les fue renovado el contratando para segur en la clínica.





Se trata de un promedio de 18 profesionales de la salud en categoría de suplencias, entre quienes sacan la mayor carga de trabajo en atención a los derechohabientes, señaló Francisco Espinoza Priego, integrante del Comité Regional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE).

“Me dieron a conocer que les informaron que se les terminó el contrato y que ya no van a trabajar. Yo no entiendo quién va a dar el servicio ahora porque ya están informados que no están contratados y que ya se les está terminando el último”, refirió.

Enfatizó que, “de por sí en el ISSSTE no hay médicos en el área de Urgencias en turnos determinados, ahora con más razón estarán haciendo falta, sobre todo cuando se trata de turnos de fin de semana o nocturnos. La situación se está tornando más difícil”, recalcó.

Espinoza Priego indicó que la presión que podrían hacer los sindicatos será en el sentido de que se tengan que renovar las contrataciones o, en su caso, otorgar las plazas de los acuerdos que se tuvieron anteriormente, pero que nunca llegaron a Tuxpan y probablemente se dieron a otros centros hospitalarios.