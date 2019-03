La comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura solventó 350 millones de pesos de recursos observados por el Órgano de Fiscalización Superior en la Cuenta Pública de 2017 sin generar expedientes.





Lo anterior lo reveló el diputado de Morena Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la actual LXV Legislatura.

Cabe señalar que gracias a las revisiones del Congreso anterior, que tenía mayoría panista, 44 entes fiscalizables municipales y del Estado comprobaron unos 350 millones de pesos que inicialmente habían sido señalados por el Orfis con irregularidades.

Domínguez Vázquez añadió que todavía se analiza si los anteriores diputados cometieron irregularidades al borrar las observaciones hechas a 43 municipios y un instituto tecnológico, además de quitar observaciones administrativas.

“Cuando llegué aquí pedí un informe a la Secretaría General del Congreso. Pedí los expedientes y ellos me dijeron que no existen expedientes, entonces no he tenido la oportunidad de vigilar, de verlo, estoy dándole seguimiento a lo que nos está informando la Contraloría Interna”, declaró en entrevista.









Refirió que luego de que el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, denunció irregularidades en las solventaciones de los diputados, dicho asunto fue turnado al órgano interno de Control a cargo de René Buenrostro Hernández.

“Seguiré pidiendo información y con base a los resultados que nos dé el contralor interno tomaremos el siguiente paso, pero lo que sí puedo asegurar es que lo transparentaremos hasta última instancia. No hay fecha de resultados, está en el análisis todavía”, añadió el morenista.

Recordó que en la última sesión de la comisión de Vigilancia los diputados de todos los partidos acordaron hacerle requerimientos al contralor interno del Poder Legislativo.

“Queremos saber cómo se han desvirtuado esas observaciones que ya estaban hechas por el Orfis y que trajeron al Congreso pruebas para desvirtuarlas. Ya pedimos nuevamente con la firma de los 15 integrantes de la Comisión de Vigilancia, se lo pedimos nuevamente al Contralor Interno del Congreso.

“Nos respondió que está en el análisis, está trayendo a comparecer a los integrantes de la anterior Comisión de Vigilancia pidiéndoles que les den un informe pormenorizado para saber lo que se hizo y las bases para desvirtuar”, indicó Domínguez Vázquez.

El morenista aseveró que seguirá presionando en el tema, pues es un asunto que los ciudadanos exigen transparentar al ser la primera cuenta pública durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la última de las anteriores administraciones municipales.

“Si existieron las pruebas documentales bien, pero la sociedad necesita saber eso, que se transparente y que efectivamente existieron esas pruebas documentales porque yo quiero decir que yo no las he visto”, reiteró.