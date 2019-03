El primer cuadro de la ciudad se está quedando sin comercios, las elevadas rentas, la inseguridad y la escasa venta ocasiona que los empresarios sigan cerrando, tan solo este mes se han observado más de cinco establecimientos que rematan su mercancía y bajan cortinas.





Como el caso de conocidas tiendas de mochilas y bolsas que desde hace algunos años maneja varias sucursales en la calle Migue Hidalgo en corazón de la ciudad, por lo menos dos ya remataron su mercancía, vaciaron anaqueles y cerraron, la misma operación la están haciendo en otro puntos, donde a través de lonas o cartulinas anuncian su cierre.

Ahí mismo sobre la Hidalgo se fue una farmacia, más delante un negocio de venta de alimentos, igual sobre la calle Zamora otra sucursal de pizzas y uno de ropa, poco a poco se sigue quedando Minatitlán sin comercios.

“Ya no es redituable las ventas, ahorita la mayoría prefiere andar vendiendo en las redes sociales, porque en un negocio tienes que pagar renta que van desde los 5 hasta 30 mil pesos dependiendo que tan grande sea el local, pero sino no se vende como se le hace para pagar, no hay trabajo, tenemos esperanza en que esto se reactive pero no vemos para cuando, súmele a ellos los asaltos que están a todas horas”, comentó Fabián, comerciante.

El panorama es el mismo, la mayoría de los establecimientos están cerrando, con anuncios en renta o venta, y sin gente en las calles.