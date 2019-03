El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, explicó que siguen armando los expedientes de las denuncias tras las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos durante la pasada administración en esa dependencia.





Por ello dio a conocer que no se actuará legalmente hasta que estos estén integrados adecuadamente y con todas las pruebas para que puedan proceder.

El funcionario estatal señaló que lo que pretenden es que las acusaciones en contra de exfuncionarios no se desechen por una mala integración de la información que se aporte, por lo que se están tomando el tiempo que se necesite.

“Cuando tengamos las carpetas de investigación ya realizadas, ejecutadas bien por -el área- jurídica, lo haremos saber”, refirió en entrevista.

Cadena Cerón sostuvo que estas anomalías están relacionadas con apoyos que se dieron en repetidas ocasiones, por lo que ya acudieron a visitar a los beneficiarios para que devolvieran el dinero.









“También proyectos que no se hicieron y estamos supervisando que no están hechos y que son de la Cuenta Pública 2017 y algunos del 2018 y otros ya más graves que estamos armando las carpetas”, abundó.

Aunque dijo desconocer de cuánto podría ser el presunto daño patrimonial ocurrido en la Sedarpa, explicó que su intención es que la integración de las denuncias se haga correctamente.

“No te puedo decir, ya cuando tengamos bien los dados, establecidos por la Dirección Jurídica de la Secretaría se los hacemos saber”, precisó.

Recordó que tienen un año, después de la entrega recepción, para hacer las observaciones, por lo que aseguró que no les “comen las ganas” para hacerlo, "no nos urge, no nos comen las ganas para hacerlo, pero cuando lo hagamos, lo hagamos bien, estructurado legalmente y jurídicamente no se nos vaya a salir algo por ahí".