Cerca de 14 mil jóvenes fueron capacitados para vincularse al ámbito laboral a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.





Alejandra Rivera Arroyo, coordinadora del esquema, dijo que en todo el estado serán impulsados 27 mil muchachos.

Cualquier empresa puede solicitar a jóvenes para capacitarlos y el Gobierno Federal cubrirá sus salarios.

“El programa ya empezó a funcionar desde el 21 de enero tenemos jóvenes que ya se están capacitando, el segundo bloque comenzó el 5 de febrero y el tercer bloque ya empezó a capacitarse 18 de febrero y el 5 de marzo iniciaron otros jóvenes a capacitarse y el 18 de este mes iniciará otro grupo”.

Los mayores solicitantes en la entidad han sido empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio, Confederación Patronal de la República Mexicana, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otros.









No existe lista de espera de interesados en integrarse a las empresas, ya que conforme lo solicitan son asignados.

“El candado por decirlo así es saber cuántos empleados tiene dentro de la empresa, es obvio que si tienes 20 empleados no puedes pedir a más de 20 jóvenes para capacitar y precisamente considerado las áreas que se tienen en la empresa, si no se tiene un espacio adecuado pues no se puede a 50 jóvenes o más”.

El presupuesto del programa se irá adecuando de acuerdo al número de jóvenes que se inscriban y las empresas que lo soliciten.