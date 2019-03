Aunque el Servicio de Administración Tributaria advirtió que irá por los evasores de impuestos se descarta terrorismo fiscal como ocurrió en sexenios anteriores, señaló Mauro Villalobos, vicepresidente de la comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Veracruz.





Recordó que parte del trabajo del SAT es buscar a quienes no cumplen con sus aportaciones, sin embargo, no es lo mismo evadir que planear.

“Se había dado la idea de que planear como pagar impuestos era sinónimo de evadir y eso es mentira, incluso el evasor fiscal no necesita leyes, no necesita planear. El que no va a pagar los impuestos sencillamente no los paga corriendo el riesgo que implica o a lo mejor sin saberlo”.

Reconoció que la postura de la autoridad fiscal no es implementar mecanismos extremos que perjudiquen a los contribuyentes.

Por el contrario se brindarán herramientas necesarias para que personas físicas y morales cumplan con sus aportaciones.

Admitió que en años anteriores México tuvo que enfrentarse a la mano dura de

Hacienda, sin embargo, los colegios de profesionistas se mantienen atentos para que todo se desarrolle en un clima de cordialidad y se mitigue la evasión.

“No creo que haya terrorismo fiscal porque los últimos sexenios no han tenido esa postura. Ha existido en el país sin embargo ahora las autoridades han cambiado su postura, ha habido reacción por parte de los contribuyentes, de los empresarios organizados, del propio Colegio de Contadores Públicos de Veracruz, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y no creo que se vaya a dar”.

Consideró que habrá una fiscalización más intensa y estricta para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.