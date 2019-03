El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, detectó anomalías en los contratos de 200 empleados que presuntamente eran trabajadores sindicalizados de base definitiva.





Al iniciarse la revisión de los expedientes presentados por el Sindicato Único de Empleados Municipales, SUEM, se detectó que la directiva los hacía pasar por trabajadores sindicalizados de base definitiva sin serlo.

Siguiendo con la verificación del estatus de estos trabajadores no se encontró registro de ellos como socios del referido sindicato ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Tampoco se encontraron sus nombramiento por lo que está irregularidad le ocasiona daño patrimonial importante al erario municipal puesto que lo imposibilita para cubrir servicios y obras en beneficio de la población.

Se determinó no continuar con la relación laboral al no ser trabajadores realizado sindicalizados de base y no tener nombramientos por lo que no cumplen con los requisitos legales que establece la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz y las disposiciones aplicables de manera supletoria de la Ley Federal del Trabajo en vigor, situación que conocía perfectamente la directiva del SUEM y no informo a esta entidad pública.









Cabe mencionar que de continuarse pagando dichos sueldos, estos generarán un daño patrimonial al ayuntamiento por el costo de salarios y prestaciones, aún cuando la directiva del SUEM está enterada y conoce que no les corresponde legalmente ser considerados trabajadores de base sindicalizados