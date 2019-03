Coatzacoalcos - Minatitlán - Sur

Carranza descarta abandono de fuerzas federales

Coatzacoalcos | 2019-03-15 | Noemí García

“No sé quién haya comentado eso, pero no ocurre eso. La presencia sigue habiendo, no pensemos que nada más es por un tiempo y se van, no, existe un compromiso y sigue latente:” Víctor Carranza Rosaldo Alcalde de Coatzacoalcos / ALCALDE