En Agua Dulce, los extorsionadores han cambiado el modo para seguir delinquiendo y aunque los ciudadanos ya no caen, dieron a conocer una lista de números los cuales ya están siendo investigados.





“Son educados, incluso te dice los buenos días las buenas tardes, no hablan con palabras altisonantes, ya no es el tono norteño que pretendían imitar en años anteriores, ahora con mucha amabilidad te sugieren que les deposites, de mil a cinco mil pesos en una cuenta, te dan unas horas para hacerlo”, comentan aguadulceños.

Imagen del Golfo platicó con un par de hidrómilos quienes por seguridad reservan su identidad, asegurando que no se dejaron intimidar por esta nueva estrategia de los delincuentes, “al menos los que me hablaron nunca me señalaron que eran de algún grupo delincuencial, pero si me dijeron que me podía pasar algo, como a la empresaria de Coatzacoalcos, eso sí sin ninguna grosería”, relataron.

Los números telefónicos de donde provienen las extorsiones son 923 235 3118, 923 235 5310 y 923 103 58 22; estos ya fueron enviados al sistema de la policía cibernética para rastrear la ubicación, la denuncia de los ciudadanos se realizó directamente con la Policía Federal, señalaron.

Incluso en Redes Sociales, ya se advierten a los hidrómilos no caer en el juego de estas bandas de extorsionadores que están volviendo aparecer con nuevas estrategias, exhortando que de inmediato llamen a la línea de emergencia 911 y lo reporten para luego recibir las instrucciones de como denunciar ante las autoridades.