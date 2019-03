La Europa League no se queda atrás y esta mañana la UEFA dio a conocer los encuentros de los Cuartos de Final del torneo.





La Final, que se disputarse en Bakú, Azerbaiyán, el 29 de mayo, tuvo su sorteo esta mañana en Nyon, Suiza, apenas unos minutos después de culminar el correspondiente a la UEFA Champions League.

El holandés Pierra van Hooijdonk fue el encargado de sortear las esferas con las que se conoció el destino de Chelsea, Eintracht Frankfurt, Benfica, Nápoles, Valencia, Slavia Praga, Arsenal y Villarreal.

Los encuentros de Cuartos de Final son los siguientes: Nápoles vs. Arsenal, Villarreal vs. Valencia, Benfica vs. Eintracht Frankfurt y Slavia Praga vs. Chelsea.

Los choques de Semifinales saldrán del ganador de la serie entre Nápoles-Arsenal y el de Villarreal-Valencia. El otro cruce, del Benfica-Eintracht y el Slavia Praga-Chelsea.









Finalmente, estos juegos de Cuartos de Final se dirimirán el 11 de abril en los encuentros de ida, mientras que la vuelta se jugará el 18 de abril. Al igual que en la Champions, en esta ronda se quitó el candado para que equipos del mismo país se puedan enfrentar.