Suerte para el Barcelona en el sorteo de cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones. El cuadro azulgrana se medirá al Manchester United en cuartos (ida en Old Trafford) y si pasa al ganador del Liverpool-Porto, mientras el resto de eliminatorias será Tottenham vs Manchester City y Ajax vs Juventus.





El equipo de Valverde ha evitado a los dos huesos de este sorteo, Manchester City y Juventus, tanto en cuartos de final como en el hipotético caso de que pase a semifinales, por lo que sólo se medirían en la final del 1 de junio en el Metropolitano de Madrid.

La Juventus de Cristiano Ronaldo es favorita en la eliminatoria ante el Ajax, el verdugo del Real Madrid. Además, jugará el partido de vuelta en el Juventus Stadium, por lo que cuenta con todas las papeletas para meterse en semifinales.

El City de Guardiola se enfrentará al Tottenham en un duelo entre dos de los cuatro equipo de Premier, con favoritismo para el actual líder de la liga inglesa por delante del equipo de Pochettino.

El Liverpool vs Porto es la otra eliminatoria de cuartos de esta Liga de Campeones y el ganador se enfrentará al que gane el Manchester United-Barcelona. Los de Klopp son claros favoritos ante la cenicienta de los cuartos, aunque los Casillas, Pepe, Militao y compañía confían en ir de tapados. Recordemos que Héctor Herrera se perderá la ida por sanción.