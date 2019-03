El Gobierno Estatal no usará la fuerza pública ante manifestantes pues se privilegiará el diálogo, como ocurrió con los inconformes que tomaron la presa Yuribia.





Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, dijo que se procurará la justicia pero el uso de la fuerza pública será la última opción.

“La mayoría de la gente lo que tiene es desinformación y lo que conlleva es una presunción del delito y la fuerza pública será la última opción porque más que la fuerza pública habrá denuncias”.

Respecto al Plan Veracruzanos de Desarrollo afirmó que el gobierno se encuentra dentro de los plazos que marca la ley.

En abril quedará integrado y contendrá los ejes que tienen que ver con el desarrollo productivo del estado.

Sobre la liberación de la presa Yuribia dijo que la principal demanda de grupos de ejidatarios y sus familias fue que hace dos sexenios firmaron convenios con el gobierno pero se aclaró que no habrá pagos a particulares porque el agua es propiedad de la nación.

“Si vuelve a suceder se procederá con denuncias. En esta ocasión actuamos como gobierno de buena fe pero el compromiso es que no vuelva a suceder en el futuro”.

Además se está trabajando en la rehabilitación de caminos, procuración de justicia e incorporación a programas sociales.

Finalmente llamó a la conciencia de los veracruzanos para prevenir incendios forestales.

Pidió no generar fogatas para no tener daños que lamentar, como ocurrió en Las Vigas.

“Hay que recordar que el mejor combate a un incendio es que no suceda un incendio por eso aprovecho para pedir que no prendan fogatas y menos en zonas boscosas, también que no quemen basura porque eso es un factor de de riesgo”.