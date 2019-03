La coordinadora de la Fundación Síndrome de Down Veracruz, A.C., Karime Vidaña, se pronunció por una inclusión de fondo para la población con discapacidad, y por una mayor capacitación para quienes conviven y educan a ese sector, pues admitió que persiste la discriminación aunque va a la baja.

Al señalar que el jueves 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down anunció una serie de actividades, entre ellas la conferencia ‘Estrategias didácticas para estimular la inteligencia en niños’, que ofrecerá el colombiano Jorge Eliécer Gómez López, basada en la neurociencia.

Mencionó que la población con alguna discapacidad no deja de crecer. Sólo esa fundación tiene 55 personas afiliadas, pero aparte están las de otras instituciones, como el Criver.

El objetivo es buscar que los padres de familia y los profesionales de la educación se acerquen a los profesionales que pueden darles herramientas y estrategias, para un mejor rendimiento académico de los alumnos con Síndrome de Down, pues aún hay mucho por hacer al respecto, dijo.

Admitió que actualmente la sociedad en general es un poco más abierta hacia ese segmento poblacional, pero aún queda un muy largo camino por recorrer.

“La sociedad sí es más condescendiente en el tema de la discapacidad, se han abierto muchas puertas. Seguimos trabajando por cambiar esa mirada social en su entorno; la sociedad se está acostumbrando a verlos más en espacios públicos pero nosotros como padres, como maestros, necesitamos dar a los chicos herramientas para que puedan integrarse de una mejor manera.

“Casos de discriminación, por supuesto, y no nada más en esta área, sino en muchos sectores de la sociedad también. Particularmente lo que nosotros nos ocupa, sí hay un grado de discriminación elevado, no tanto como antes, hay que decirlo también; los chicos ya no están en la sombra, ya no están amarrados”, señaló Vidaña.

Resaltó que a diferencia del pasado, las personas con Síndrome de Down ya no viven encerradas ni segregadas; y se les e en escuelas, parques y otros sitios públicos.

Quienes no siempre colaboran son algunos estudiantes regulares.

Resaltó que España es un país muy avanzado en esa conciencia inclusiva, aunque no todo es miel sobre hojuelas.

Admitió que en Veracruz hubo un caso de un café en el que se contrató a personas con Síndrome de Down, pero no tuvo un buen resultado.

“El fin que se perseguía era básicamente comercial y no era dar un apoyo al cien por ciento a los chicos para que ellos buscaran progresar y mejorar sus condiciones cognitivas y de integración. No fue una buena experiencia del todo; sin embargo seguimos tocando puertas.

Esa fundación se ubica en Urano 167 entre Campeche y Tampico, en el fraccionamiento Jardines de Virginia.

Dijo que en la conferencia del jueves 21 de marzo se presentará la conferencia ‘Estrategias didácticas para estimular la inteligencia en niños’, que ofrecerá Jorge Eliécer Gómez López.

Los temas: enseñanza lectora y matemática; enseñanza de la lectura, desarrollo del pensamiento lógico-matemático, y como atender a niños con déficit de atención con o sin hiperactividad. Cuota de recuperación, 200 pesos. Las personas interesadas en acudir pueden obtener más información sobre los boletos en el teléfono celular 2299 1640.