La secretaría de Energía, Rocío Nahle García, denunció públicamente ser objeto de extorsiones por parte de ‘Juan Tirado’, quien presuntamente se hace llamar periodista y que la advierte con revelar información comprometedora, misma que la funcionaria federal desmintió categóricamente.





Lo anterior obra en la redacción de Diario del Istmo, en donde se cuenta con el mensaje vía correo electrónico enviado a la titular de la Sener, quien agregó que en estos momentos su compromiso es el de sumar esfuerzos en la cuarta transformación y el de esclarecer lo ocurrido con la empresas productivas del estado que fueron desmanteladas por los gobiernos priistas y panistas.

En el correo presuntamente se le acusa de haber adquirido un penthouse al hacer uso del tráfico de influencias con contratistas que fueron beneficiados con licitaciones en Petróleos Mexicanos.

Nahle García afirmó que ésta no es la primer ocasión en que recibe este tipo de mensajes, en los cuales se les ha dejado claro que el fin es el de obtener dinero a fin de no revelar dicha información que es falsa, por lo que dejó en claro que no cederá a este tipo de chantajes, ya que no tiene nada que esconder ni por las cuales distraer su atención de su prioridad, el proyecto de nación forjado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria recalcó que acusaciones como éstas sin sustento no tienen razón de ser.

“Quien acusa está obligado a comprobar, es lamentable como personajes recurren al chantaje y extorsión para hacerse de dinero”, expresó.