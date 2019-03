Un grupo de ex policías municipales de Coatzacoalcos, luego de ser despedidos injustificadamente se manifestaron este lunes en contra de Víctor Colorado, Almirante y director de dicha corporación, y Víctor Vallejos, coordinador, para exponer una serie de hechos que han cometido como hostigamiento a los hombres y acoso sexual en contra de cuatro mujeres, quienes interpusieron denuncia en la fiscalía.





En el parque Independencia se reunieron los inconformes para dar a conocer una serie de injusticias que están cometiendo los titulares como lo han sido cinco bajas de trabajadores; al respecto Pedro García Arena, licenciado en publicidad y Relaciones Públicas de la Policía Municipal de esta localidad, habló sobre como fue que lo despidieron a él.

“Este día (lunes) me citaron en Tesorería en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento para notificar mi baja y esto a consecuencia de que el viernes pasado que hubo una reunión y estuvo presente el jurídico y el comandante quien solo nos ignoró, pero a mí me despidieron por que los exhibí, ya que están cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas estipulado en el artículo 250 del Código Penal Federal y que violan la constitución del artículo 21, que dice que ninguna persona que no esté certificada pude ocupar cargos y hay 62 eleemtnos que ellos están metiendo que no están certificados”, explicó.

Además dijo están violando la Ley 310 del artículo 75 y el 78, que dice que toda persona que no cumpla con todos los requerimientos deben ser separadas y removidas de su cargo y cuando se aclare la situación ya no puede ser reincorporada, y fue por dicho motivo que lo despidieron de su puesto.

LES INVENTAN DIVERSAS CUESTIONES PARA DESPEDIRLOS

A su vez informaron que por parte de Víctor Vallejos, coordinador de los elementos es acusado de acoso sexual, incluso ya cuatro de ellas interpusieron denuncia ante las estancias correspondientes.

Indicó que son 242 uniformados los acreditados y no 308 como dicen, de los cuales 62 son apócrifos, por lo que la ciudadanía corre el riesgo, ya que varios de ellos los trajeron de Tamaulipas, sin saber sus antecedentes.

Moisés Ulises Vidal Alcudia, elemento afectado, declaró que fue debido al apoyo que brindó a sus compañeras que acusaron acoso sexual, que lo dieron de baja.

“Pese a que se puesto a disposición a varios secuestradores y cobradores de piso los señores no nos dan la oportunidad y en cambio traen a sus allegados, los cuales no están acreditados, que no pueden ni presentar a los detenidos ante las estancias y nos mandan a nosotros, porque no tienen la autoridad para hacerlo”, manifestó.

“Nosotros queremos hacer un Coatzacoalcos mejor, ponernos la camiseta demostrando que estamos trabajando, sin embargo, nos ponen el pie y nos hostigan; además yo no tengo faltas, acudo a mis horarios de trabajo, no he llegado ni con aliento alcohólico y pese a eso me dieron de baja”, expresó.

Otro de los dados de baja fue Javier Olguín, Policía, quien esta certificado en Puebla y no ha tenido ninguna falta.

“Yo tengo los exámenes previos, la academia básica policial de Xalapa, certificación en la academia ‘Ignacio de la Llave Zaragoza, mi capacitación que me dio el Ayuntamiento, y aun así me despidieron”, expuso.

Por otra parte Luis Darwin Méndez Alcudia, quien también fue despedido injustificadamente debido a extravió de arma, cuestionó la intención de despedirlos si no han tenido faltas en sus centros laborales.

“No se vale que traigan gente que no está certificada de Tamaulipas, como lo es el señor Vítor Eddy Vallejos y Francisco Cruz Canela, por nombrar algunos, quienes se aprovechan de su cargo para ejercer abuso de autoridad hacía nosotros los policías acreditados, los cuales hacemos nuestro trabajo”, reiteró.

Igual Rodolfo Juan, también fue despedido por lo que pide que lo hagan conforme a la Lay, y que se haga valer la declaración que en días pasados hizo el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez para que se acabe el trabajo de los policías no acreditados.