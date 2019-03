Esteban Bautista Hernández alcalde de Tatahuicapan, señaló como responsables de la toma de la presa el Yuribia a Eloy González Bautista, a su hijo Marcos Eloy González, a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y a la síndica de Coatzacoalcos Yazmín Martínez Irigoyen, de ser quienes reactivaron las inconformidades de los ejidatarios al proporcionar apoyos fuera de los acuerdos con los gobiernos.





En rueda de prensa Bautista Hernández se deslindó del conflicto que ha provocado el desabasto de agua en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosolecaque, destacó que los ejidatarios exigen que se reactive el convenio que se tenía en el 2014 cuando se les proporcionaba el dinero en efectivo.

“El delegado federal debe ponerse las pilas con estas personas y el alcalde de Coatzacoalcos con su sindica Yazmín Martínez Irigoyen, porque si ella no hubiese dado apoyos no hubiese pasado nada, deben de cuestionar el papel de esta persona porque ella tenía la idea de entregar estos apoyos, la sindica alimentó ese grupo de choque”, expresó.

Mencionó que no intervendrá para mediar este problema, sino que es el gobierno del estado es quien deberá resolverlo.

“Es un asunto de ellos, ellos son lo que deben de valorar, yo no soy fiscal, no soy gobernador, a mi no me están pateando la puerta”, recalcó.