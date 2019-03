Esta es una semana distinta para el futbol mexicano. El Clásico Nacional se disputará dos veces en cuestión de días: primero por el pase a Semifinales de la Copa MX y luego por la fecha 11 del Clausura 2019. Está cerca el doble duelo ante América y por la mente de Isaac Brizuela se asoma una fecha: 27 de agosto de 2016. La noche que lo marcó de por vida, al marcar dos tantos en el Azteca, durante la goleada de Chivas por 3-0... en pleno Centenario de las Águilas.





“Obviamente va a ser siempre especial jugar un Clásico, somos afortunados los que vivimos este tipo de partidos. Considero que va a ser de mucha importancia el partido del miércoles para la motivación del equipo, saber que puede ser un empujoncito. En Liga también regresar a una victoria que hemos buscado y no se ha dado en los últimos partidos, pero creo el equipo en este último encuentro jugó bastante bien y no nos alcanzó. Sabemos que hay que liquidar los partidos, nos faltó concretar, pero el equipo va por buen camino, esto es de mucha concentración y estar preparados. Llegamos en buen momento y el equipo va a demostrar que está por buen camino”, explicó Brizuela.

Y enseguida, recuerda con entusiasmo aquellos goles en el Azteca. “El tener la oportunidad de marcar en Clásico es algo que realmente lo sueñas y muchas veces anhelas hacer un gran partido o tener una anotación. En mi caso, me siento afortunado por esa noche. También no quedarme tanto con eso, obviamente va a quedar marcado eso de por vida conmigo, pero saber que es otro juego, otro escenario, nuevos compañeros. El equipo llega en buen momento, se han escuchado algunas críticas, a la afición le molesta que no tengamos en los últimos partidos una victoria, pero hacerles saber que son detalles por mejorar en la definición. De ahí en fuera veo al equipo bastante completo, bastante animado para enfrentar estos dos partidos, sabiendo que superando estos dos partidos la confianza la tendremos a tope”, sentenció el “Conejo”.

“En lo personal, es una satisfacción el anotar en un Clásico. Es una motivación extra el saber que has marcado y saber que a lo mejor puedes quedar en la historia de Clásicos. Es una satisfacción lo que siento y ganarle al América lo considero de la misma manera, una motivación extra para el jugador y más en esta situación en la que estamos los dos equipos. El que saque la victoria se motiva y trata de agarrar una racha positiva, sabemos de la semana tan importante que tenemos y debemos estar preparados en lo personal y en lo futbolístico para llegar de la mejor manera”, añadió.

Pese a que Chivas no vive su mejor momento, Brizuela se motiva con la cercanía de los dos Clásicos ante las Águilas. “El vestidor está bastante bien, sabemos que estos últimos partidos no han sido los mejores que hemos dado, como en las primeras fechas. Se jugaba bien y se concretaba. El partido del sábado coincidimos con el entrenador, pensamos que se jugó bien, se presionó al rival por todos los sectores del campo, lamentablemente no concretamos. Pero estar tranquilos, sabiendo que el equipo ha trabajado bastante bien. Ganarle al América simplemente sería un paso más, se puede hablar de muchas situaciones, pero estamos concentrados en avanzar a la siguiente fase en Copa. En la Liga saber que la tabla se apretó, siguen sumando los equipos que están por debajo de calificación, quieren estar dentro. Enfocarnos en que no se pueden dejar ir puntos y saber que a medio torneo se busca sumar de tres”, aseveró.









Del América le llama la atención su ataque, pero confía en la zaga rojiblanca. “Obviamente la individualidades que tiene, es un equipo que hace bastantes goles, no puedes regalarles espacios y la parte de arriba es lo que más nos puede preocupar. Considero que también nuestra defensa se ha comportado bastante bien, saben marcar a ese tipo de jugadores, así que puedo estar tranquilo porque tengo compañeros capaces de jugar estos encuentros y complementarnos bien para que se preocupen ellos del accionar de nosotros”, afirmó Isaac Brizuela.

Finalmente, explica los acercamientos consanguíneos que ha tenido con el América y asegura que esa camiseta no se la pondría. “Tengo familiares americanistas, tengo un primo que viene a cada Clásico de Estados Unidos y siempre es carrilla sana en la familia. Como profesional, nunca tuve acercamientos (para ser contratado)... a menos que yo sepa, pero me enfoco en este club, en esta institución que me ha dado tanto y que siento le debo dar más. Me comprometo con esta camiseta. No (jugaría en América), ya dije que me quiero retirar aquí y estoy muy contento aquí”, concluyó el “Conejito”.