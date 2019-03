El campo en Veracruz registró una ‘cosecha de saqueo’ con anteriores administraciones estatales, por lo que ya avanzan indagatorias al gobierno de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes ante una posible presentación de denuncias por daño patrimonial, reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) Eduardo Cadena Cerón.





“Le preguntaban al Gobernador por qué nada más una secretaría ha hecho una demanda por daño patrimonial. Aquí tenemos mucha información. Estamos 'rascando' bien. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se hace en cuestiones legales, pues luego no se arman bien los expedientes y los jueces los tiran para atrás y ya no puedes recuperarlo”…

El funcionario aseveró que se detectó, por ejemplo, que con anteriores gobiernos se pagó hasta 3 veces un mismo proyecto y proliferaron los ‘aviadores’.

“La secretaría fue saqueada. Es una secretaría que recibe mucho dinero de inversión. No gastamos dinero en salarios. Somos de las más pequeñas en salarios, tristemente, porque antes éramos muy grandes. Teníamos más de mil personas. Ahora sólo tenemos 400. Eso nos deja sin presencia en el territorio estatal, que es algo que queremos cambiar con los extensionistas”.

Añadió que los 2 años de Yunes Linares se analizan con rigor para ver dónde están los problemas. “Por dar algunos datos, no quiero ahondar en datos fuertes para que vayamos bien con las investigaciones que se están haciendo: se pagó tres veces un proyecto, los proyectos son los mismos. Como si sólo hicieran copia y pega en la secretaría y así iban sacando los proyectos. Había muchos extensionistas ‘aviones’, como les decimos, que no estaban trabajando, que no se estaban presentando, igual en la secretaría”.

En el caso de Javier Duarte, recapituló, se “sabe del daño patrimonial que fue de más de 400 millones de pesos con el secretario (Ramón) Ferrari”.

Ante este escenario, Cadena Cerón ponderó las gestiones del gobierno de izquierda en Veracruz para ‘revivir’ al agro, la pesca, la acuacultura: “Hemos logrado un incremento del presupuesto federal. Todavía no puedo decir la suma. Pero espero que el 15 de marzo tengamos ya los primeros convenios para firmar de parte del secretario Villalobos y un servidor, donde ya se queden firmados los montos. Va a ser muy bueno para el estado”.

Por otra parte, admitió que el cambio de régimen en la Federación y Veracruz, así como el flujo de presupuesto, ha sido resentido por productores independientes, privados, estructura organizacional de Sedarpa y asociaciones campesinas.

Sin embargo, afirmó que Veracruz es el primer estado en avance en programas de concurrencia, desarrollo rural, sanidad, tecnología. “Antes decían el último va a ser Veracruz. Es más, cuídenle las manos a Veracruz, y hoy se cambió” radicalmente esa percepción.

Añadió que la dependencia ya alista reestructuras de nombre, de subsecretarías. Así, por ejemplo, se creará la subsecretaría de acuacultura y pesca y la de desarrollo rural o desarrollo territorial y una unidad de planeación estratégica. También se tendrá la unidad de divulgación.

Destacó que en un primer momento, en los primeros meses con ferias como la de la trucha, mojarra, el ostión, se prevé que, con poco, se genere una derrama que alcance incluso al sector restaurantero en coordinación con productores y alcaldes.