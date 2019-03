Desapareció la sentencia del amparo con la que Javier Duarte busca combatir su condena de 9 años de cárcel… ya no está en el expediente físico.





Esa sentencia se publicó a finales de febrero y la retiraron del portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el 4 de marzo, el cual destaca que en el fallo del juzgado se desechaba el amparo del ex gobernador de Veracruz porque lo consideró improcedente, pues, dice, antes de presentar esta demanda debió agotar el recurso de revocación y no lo hizo.

De acuerdo con Agencias, a finales de febrero, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del CJF hizo público el fallo del juez Antonio González García, en el juicio de garantías 1037/2018, presentado por Duarte para reactivar su impugnación en contra la condena por lavado y asociación delictuosa.

En un escrito presentado el pasado viernes, Duarte presentó un escrito al juez en el que le manifiesta que, debido a que el 4 marzo la versión pública del fallo fue retirada de internet, uno de sus abogados fue al juzgado para consultar físicamente el documento original, pero le informaron que no había sido dictada la resolución.

"Por lo que yo me cuestiono ¿cómo es posible que aún no haya resolución si esta parte quejosa cobró conocimiento en fecha 26 de febrero del presente año de la sentencia dictada por su Señoría en Audiencia Constitucional? Es un absurdo que me posiciona en un estado de incertidumbre jurídica, que incluso puede llegar a dejarme en un estado de indefensión", expone Duarte de Ochoa en el escrito.

Con información de Agencias

