Aunque los municipios han cumplido con la instalación de su Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), en la práctica no todos funcionan como deben, pues o bien no tienen personal capacitado para llevarlos o su titular no recibe los recursos necesarios para el desempeño de su labor, señalaron representantes de Kalli Luz Marina.





María López de la Rica, directora de la agrupación, mencionó que lamentablemente en los municipios esos institutos, que deberían ser los que brindan el apoyo a sus ciudadanas, no funcionan correctamente.

Comentó que muchos de ellos tienen su Instituto, pero al frente no hay una persona con el perfil, y generalmente se trata de espacios en donde no hay un sitio privado para que una persona pueda dar a conocer su caso o bien les falta personal, pues no cuentan con una psicóloga o no reciben el apoyo adecuado de su ayuntamiento.

Refirió que raras son las excepciones en donde se está viendo un buen trabajo, como el Immujer de Huiloapan.

“El de Huiloapan es un instituto que está haciendo una buena práctica, fui a la segunda reunión donde presentó un programa municipal para la prevención y erradicación de la violencia, estaba toda la comuna y los directores de las distintas áreas”, comentó.









López de la Rica recordó que en una región donde se han registrado altos índices de violencia e incluso se le ha mencionado en la primera alerta de género, ese parece ser el único municipio que toma en serio el tema de la violencia contra las mujeres.

Comentó que en el Immujer de Rafael Delgado está una persona que tiene la preparación y el perfil para ese cargo, pero no cuenta con equipo de apoyo, entonces ha hecho algunas acciones de capacitación para la población femenina de ese lugar a fin de empoderarlas, pero no puede sola con todo el trabajo.

La directora de Kalli Luz Marina lamentó que las actividades que hoy en día están a cargo de esos institutos parecen de ornato, pues no hay un compromiso real.