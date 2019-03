El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, consideró que, las mujeres han perdido el glamour y ahora visten como “varoncitos”.





Durante su homilía dominical, se pronunció además porque las personas trabajen y no estén atenidas a un programa social, como los implementados por el Gobierno Federal, así como rechazar las tentaciones del placer y el poder.

El prelado mencionó el recién conmemorado Día Internacional de la Mujer y la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres.

“Es una lucha importante, siempre debe haber una igualdad entre hombre y mujer, pero nos han estado vendiendo a lo largo de estos años un cambio de imagen, hoy la mayoría de las mujeres se visten como varones, las ve uno, ya no hay glamour, si no que ahora parecen como cualquier “varoncito” con sus pantalones de mezclilla, con su teléfono celular caminando por la calle y con lo que se puede poner”, criticó.

Así, reiteró el rechazo de la Iglesia Católica por la interrupción legal del embarazo y su respaldo a la protección a la vida desde el momento de la concepción.

Sobre la entrega de programas sociales para adultos mayores, madres solteras y familias, confío en que se cumplan por parte de las autoridades, pero aseguró que no es suficiente, pues es necesario trabajar “San Pablo decía el que no trabaja que no coma” y no nada más confiarse a ser “nini” no trabajar ni estudiar.

Asimismo habló de la tentación del placer que aunque es algo agradable, que gusta, puede tener consecuencias funestas, incluso de muerte, “hoy se da una libertad a la sexualidad, se quiere disfrutar el placer sexual como sea, con quien sea como sea cuando sea, con todo tipo de persona, son situaciones que degeneran a la humanidad“.