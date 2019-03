Poco más de cien migrantes se encuentran varados en esta ciudad desde hace aproximadamente cinco días, debido a que habido pocos trenes y los que pasan lo hacen muy rápido, manifestaron algunos de los viajeros que fueron encontrados la mañana del domingo debajo del Puente de la Avenida Uno, habiendo familias completas con niños.





“No hemos podido irnos debido a que los trenes pasan muy rápido y por el dinero, ya que en nuestro camino nos encontramos con unos policías que nos pidieron cien empire (cien pesos) para dejar pasar a nuestros hijos, pues de lo contrario no los dejarían pasar”, declaró Carla Gutiérrez, de nacionalidad Hondureña.

Contó que decidió salir de su país debido a que no hay trabajo, teniendo que dejar a dos hijos más uno de 11 años y otro de 13, trayendo consigo a su pequeña de Noemí de 9 años.

“Soy casada pero mi esposo ahorita está enfermo, y pues es por ello que igual decido salir ahora con mi pequeña a quien me siento feliz de traer; una vez que pare el tren nos iremos porque estamos cansadas, ya que hemos caminado mucho”, expuso.

FAMILIAS COMPLETAS

Por su parte Lilian Patricia Calix, de 41 años, migrante refirió que en compañía de sus dos hijas, así como de su hermano e hijos de él decidieron salir por la falta de empleos, y también porque se han estado dando la desaparición de personas.









“Llegamos siete de mi familia hace tres días y no hemos podido irnos porque no ha pasado tren y aparte si lo hacen es muy rápido y como andamos con niños no queremos arriesgarnos a que nos pase algo, como quedarnos sin pie, brazo o nos vayamos a morir por caernos y por eso hemos permanecido aquí esperando a que no transiten con rapidez”, contó la ciudadana Hondureña.

“También más bien nos venimos porque se están perdiendo las personas allá y un tío de mis hijas de 13 y 17 años, se perdió y ni lo han hallado”, concluyó.

Es precisó mencionar que desde inicios de la semana que concluyó habitantes de la inmediaciones del puente que han ocupado como estancia los centroamericanos, ha constatado su presencia, debido a lo rápido con lo que transcurren los tren y los pocos que hay.

Finalmente los viajeros dijeron haber acudido a la Casa del Migrante a buscar un refugio para descansar, comer, asearse, y conseguir ropa, sin embargo, les fue imposible debido a que habido largas filas y tan sólo cuenta con una capacidad para recibir a cien personas aproximadamente.