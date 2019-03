Desde hace poco más de dos semanas la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de esta ciudad continúa padeciendo la falta de aire acondicionado en las salas de espera; situación que causa gran inconformidad entre los derechohabientes quienes igual manifiestan la necesidad de médicos especialistas, medicamentos y demás.





Libertad Castillo Macías, habitante de Acayucan y afiliada, mencionó su molestia, ya que este viernes acudió alrededor de las 07:30 horas con su hija a pediatría, sin embargo, la doctora comenzaría a laborar hasta las 11:00, debido a que aparentemente sólo es una la que brinda atención médica.

“Al parecer sólo es una doctora porque la del turno de la tarde supe que renunció porque a mi hija le tocaba en ese horario y ahora la cambiaron y es por eso es que está saturada el área de pediatra en la mañana, pero aunque fuera así deberían programarse y contratar más personal porque hay muchos niños que se desesperan y sin clima es peor; y uno como trabajador tiene derecho nos descuentan el servicio”, informó.

Agregó que con anterioridad ya le habían reprogramado la cita de su pequeña dos veces, y en esta tercera ocasión esperaba finalmente que recibieran la atención.

“La vedad siempre es lo mismo con el ISSSTE y uno como derechohabiente exigimos un buen servicio y si no hay personal que se programen los doctores porque es mucho lo que a nosotros nos descuentan cada quincena para que nos den este servicio”, aseveró.









MEJOR SE VAN

A su vez Teresa González, paciente de la institución médica, contó que la situación de la falta de atención la cual tiende a ser tardada se empeora por las noches en el área de urgencias, pues son varias las horas que tienen que esperar para que la gente sea atendida y terminan por irse.

“No hace mucho viene en la noche a que me pusieran sangre eran como las 19:00 horas y eran como las 22:00 horas y seguía esperando y como ya era tarde para mí y tenía mucha hambre me fui y al día siguiente regrese por la mañana y los que estaban esperando me dijeron que a las 03:00 horas me habían estado hablando para ser atendida, fue una barbaridad”, externo.

Enfatizó además que la falta de medicamentos es otra situación muy recurrente en el nosocomio, así como la falta de análisis clínicos.

“Qué necesidad que uno tengas que ir a gastar de forma particular por estudios me gaste 700 pesos y qué necesidad si tengo el servicio igual hay falta de médicos; pedimos que todas las deficiencias que hay sean apoyadas como médicos especialistas, pues solo dicen que no hay y así le pasan a uno los días”, expresó.

OMITE DIRECTORA DAR DECLARACIÓN

En cuanto a Esperanza de la Rosa Valencia, directora de la clínica, no quiso dar declaración del tema, ya que daría entrevista una vez que acabara de hacer visitas en el mismo hospital, pero únicamente del Día de la Mujer y no de la situación en la que se encuentra la institución.

Además es precisó decir que el aire acondicionado solo lo padecen algunas oficinas y áreas de espera, ya que la dirección y algunos consultorios médicos si se encuentran climatizados, y es durante el medio día y la tarde que el calor tiende a ser más fuerte.