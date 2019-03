La titular del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), Silvia Alejandre Prado, manifestó que no ha habido acercamiento con los familiares del fallecido escritor y traductor Sergio Pitol, ya que no se acercaron a las autoridades para adquirir su casa y poder convertirla en museo.





"No hubo un acercamiento, no sucedió. Estamos interesados, claro que sí, en la obra de Sergio Pitol, uno de los grandes escritores. Es una situación que no está en nuestras manos, no hubo este acercamiento, no se acercaron -los familiares- con el IVEC".









