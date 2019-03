Un promedio de 40 de 160 obras, son las que habrán de establecerse dentro del presupuesto del ejercicio 2019, ya están en proceso de realización y corresponden principalmente a trabajos de pavimentación y recuperación de espacios públicos, afirmó el Presidente Municipal, Cuitláhuac Condado Escamilla, al señalar que el año pasado se efectuaron cerca de 200 de esas acciones.





Este año, lamentó, pudieran ser menos, ya que afectó considerablemente la desaparición del fondo del ramo 023, que era una oportunidad de gestionar recursos extraordinarios mediante los legisladores federales.

El alcalde, quien ayer realizó los miércoles de audiencia pública, mismas que empezó en forma abierta al principio de su administración el año pasado y ahora lo hace, en privado; expresó que este año se espera se obtengan recursos extras por parte del Gobierno federal o estatal, a quienes se ha pedido ayuda para poder efectuar algunas obras extraordinarias que por su magnitud, no pueden realizarse con recursos propios como un circuito intercomunidades y el bulevar de la prolongación de la calle Miguel Hidalgo, que inicia en la carretera federal 180 Costera del Golfo hasta la calle Manuel Acuña.

“Estamos esperando a que nos digan si nos van a apoyar, si no para empezar a echarle mano a esa carretera porque está en malas condiciones. Si nos van a apoyar hay que esperar el recurso para hacer un bulevar, si no, entonces si empezamos a tapar esos enormes huecos que hay, porque estamos en una campaña de bacheo permanente pero esa área quiero esperar a que nos digan si nos van a apoyar o no” afirmó, al señalar que hasta el momento no han tenido respuesta de las solicitudes de apoyo que realizó tanto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a esta ciudad y a Cuitláhuac García Jimenez, gobernador del estado.

El proyecto de obras a realizarse en este 2019, informó, aún no ha quedado concretado. Tiene hasta este mes para concluirlo y publicarlo en los diversos medios oficiales.









Por el momento, se estima que serán alrededor de 160 obras, de los cuales 40 ya están en proceso de terminarse.