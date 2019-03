El vicario de la parroquia de San Martín Obispo, Héctor Ahedo Domínguez, expresó que comer carne en cuaresma, con el espíritu de saber que lo está haciendo sin importarle el objetivo del ayuno, no es un “pecadazo”.





“Pues si lo hace lo hace con espíritu de decir, no me interesa, hago lo que quiera, pero pues tampoco es un pecadazo” expresó al hablar sobre el significado de la cuaresma y el inicio de ésta con la imposición de la ceniza el día miércoles.

“La cuaresma es un tiempo de gracia para reconciliarnos, para ver nuestras deficiencias, donde hemos caído, un tiempo nuevo para llegar a las pascuas renovados, arrepentidos con un espiruti de alegría en el misterio pascual y resurrección de Jesucristo” explicó.

“La cuaresma nos pide ayuno, oración y penitencia.

Ayunar de pecados, hacer un sacrificio de aquello que nos gusta, para agradar a dios, nos pide, no comer carnes rojas, los viernes de cuaresma, es signo de penitencia, de abstenernos. Si nos abstenemos de comer y no nos abstenemos del pecado, no tiene ningún caso, nos debe impulsar al ayuno del pecado, ayunar de aquello que nos perjudica a mí” agregó.









Dijo que el comer carne en estas fechas, “No pasa nada”, “pues si lo hace lo hace con espíritu de decir, no me interesa, hago lo que quiera, pero pues tampoco es un pecadazo”.

Héctor Ahedo Domínguez, señaló que durante el miércoles, cientos de católicos locales acudieron a la parroquia en cada uno de los seis horarios que se estableció para recibir ceniza, bajo el mensaje de “Ceniza eres y en ceniza te convertirás”