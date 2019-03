La coordinación de Comunicación Social del Congreso de Veracruz, cuyo titular es Aldo Adrián Valerio Zamudio, habría cometido una pifia en sus redes sociales.





Esto al cambiar el nombre y la nacionalidad del escritor colombiano, Gabriel García Márquez en sus cuentas institucionales.

Este miércoles internautas comenzaron a difundir capturas de pantalla del Facebook de la LXV Legislatura, conmemorando el natalicio del Premio Nobel de Literatura quien nació el 6 de marzo de 1927.

En la supuesta publicación compartida por Facebook se habría cambiado el nombre al escritor por el de “Francisco García Márquez”.

Según los usuarios de las redes sociales al intentar corregir el error el área de comunicación social modificó su publicación de inmediato y subió otra imagen conmemorativa, pero sin variar el lugar de nacimiento de García Márquez señalándolo como de origen mexicano.









En la cuenta oficial del Congreso aparece que aplicaron cambios a la publicación original. Al hacerse viral este hecho el área de comunicación social aseguró que se trata de una “Fake News”, es decir que su publicación fue alterada por terceros.

Por su parte, Valerio Zamudio, quien es licenciado en Derecho, con cursos de Comunicación y Marketing Político, compartió en Facebook la imagen “correcta”.

“No me gustan las imágenes fake. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano y murió el pasado 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Sólo he leído 2 de sus libros, el otoño del patriarca y el coronel no tiene quien le escriba”, escribió en su Facebook el coordinador.

Hasta el momento el Congreso del Estado no ha desmentido de manera oficial este hecho.