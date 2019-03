El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, acusó ante la Cámara de Diputados de la Federación que la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz genera enojo, frustración, queja y malestar a las víctimas y sus colectivos en la entidad, por lo que el funcionario está violando la Ley.





Incluso planteó a Winckler Ortiz organizar una mesa de trabajo para definir los compromisos del organismo a su cargo con colectivos y familiares con el fin de atender sus solicitudes y demandas con base en la Ley.

in embargo, enfatizó que actualmente existe un trato de la Fiscalía que contraviene “el principio de dignidad humana”.

Esta es una parte de la respuesta que el titular del Ejecutivo veracruzano dio a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 14 de febrero de 2019 y remitido al gobierno de Veracruz por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Los legisladores federales exhortaron a García Jiménez a hacer públicos los avances de las investigaciones para hallar y recuperar cuerpos en la rivera de la laguna de Alvarado y la toma de muestras de los 25 mil 300 perfiles genéticos que aún falta obtener, según los protocolos de actuación pertinentes.









También a dar facilidades a los familiares de los desaparecidos a efecto de estar presentes en las exhumaciones y hacer públicos los resultados de las investigaciones realizadas en el predio Arbolillo.

En el documento de respuesta Cuitláhuac García Jiménez pidió al fiscal Jorge Winckler Ortiz que sea tomado en cuenta el exhorto emitido por los legisladores federales con la finalidad de que sea el punto de partida para garantizar los derechos de las víctimas y que éstas no sean revictimizadas por la Fiscalía veracruzana.

“Por otra parte en diversas ocasiones me he reunido en mesas de trabajo con las víctimas y sus colectivos y han expresado su enojo, frustración, queja y malestar, pues manifiestan que de parte de su persona, como titular de ese Organismo Constitucional Autónomo, no han sido atendidos, así como tampoco por la Fiscalía Especializada en Denuncias de Personas Desaparecidas, por ello no tienen ni conocen los avances ni resultados en sus carpetas de investigación”, acusó García Jiménez.

Añadió que existe un trato de la Fiscalía que contraviene “el principio de dignidad humana”, mismo que es un valor y derecho fundamental que implica que la persona no puede ser objeto de violencia y arbitrariedades por parte de los servidores públicos.

De esta manera el gobernador de Veracruz prácticamente remitió el punto de acuerdo a la Fiscalía General, pidiendo a la Fiscalía una reunión con los veracruzanos que exigen justicia.

“Si el órgano autónomo que usted encabeza no ha podido atender y resolver las demandas y quejas de estos ciudadanos como la ley exige, le ofrezco convocar a una mesa de trabajo con el grupo o colectivo de familiares que se necesite para establecer compromisos con representantes de esa Fiscalía o con usted directamente a fin de que se escuchen las solicitudes que plantean las víctimas con base en los derechos que les garantizan las leyes en la materia”, propuso.

Lo anterior, dijo, con fundamento en la Constitución local, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y la Ley en Materia de Desaparición de Personas.

El gobernador remitió a la Fiscalía copia simple del punto de acuerdo y realizó sus consideraciones. Además, García Jiménez recordó que desde el comienzo de su administración firmó la Declaratoria de Programa Emergente para Atender las Violaciones de Derechos Humanos en materia de Desaparición de Personas.

“La cual busca visibilizar este problema público y colocar en el centro de atención los derechos de las víctimas, partiendo de la premisa de que esos derechos deben ser garantizados en cualquier circunstancia. En gran parte, este documento es el resultado del sentir de la sociedad veracruzana ante la falta de procuración y acceso a la justicia”.

Destacó la importancia de los principios de no criminalización y de victimización secundaria, que señalan que las autoridades no deben agravar el sufrimiento de la víctima, así como que el Estado no puede agravar su condición de víctimas ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos.

“Asimismo, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen obligaciones para cada uno de los servidores públicos y nos mandata a regirnos conforme a los principios y criterios establecidos por la misma.

“Entre éstos destacan el de tratar a las víctimas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos, así como brindar a las víctimas orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la ley”, expuso el gobernador.

En cuanto a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas García Jiménez observó que establece en su artículo 43 que se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes.