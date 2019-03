La grabación de un nuevo disco y la incursión en otros géneros a través del tour de los 20 años de la Big Band Jazz de México, son algunas de las sorpresas que Nadia tiene para sus seguidores, quienes le han sido fieles por casi 17 años desde que se dio a conocer en la primera generación de ‘La Academia’.





A través de una entrevista telefónica, la cantante oaxaqueña nos adelanta detalles de lo que realizará a lo largo de este año, que a pesar de las adversidades ha sido fiel a la música mexicana interpretando temas clásicos de compositores como Álvaro Carrillo, Consuelo Velázquez, José Alfredo Jiménez, entre otros más, a quienes dio voz en su última producción discográfica ‘Bésame Mucho’, que hasta el momento supera las 55 mil copias vendidas.

-Nadia, ¿qué viene para ti en este año?

“Estoy totalmente agradecida con Dios por permitirme hacer lo que más me gusta y el cariño de mi gente que no lo pago con nada… Este año viene cargado de muchísimas cosas, de algo maravilloso que es poder experimentar en otros géneros musicales, que también admiro y disfruto mucho, en este año se están celebrando los 20 años de trayectoria de la Big Band Jazz de México, es una banda increíble que ha trabajado con artistas como Natalia Lafourcade, Carlos Cuevas, Carlos Rivera, Kalimba, entre muchos otros, ahora me hicieron el honor de invitarme a esta gira tan bonita, que están haciendo varias presentaciones conmigo y vienen más para este año.

“La verdad estoy feliz porque estoy cantando un género que me encanta, que son las fusiones de Jazz, ¡estoy emocionada!”, relató la cantante, quien pese a interpretar música ranchera, ha demostrado su versatilidad en el pop, la balada, soul, cumbia, entre otros más.

-¿Hay planes de un nuevo disco este año o te esperarás a terminar el tour con la Big Band Jazz de México?

“Estoy planeando varias cosas en la música, grabar, por supuesto; estoy luchando, estoy trabajando por eso, yo espero de todo corazón que salga este año… este año tengo planeado entrar al estudio, espero que sí salga este año, pero si no, podemos sacarlo el otro, la cuestión es comenzar a echar a andar este proyecto que ya está sobre la mesa”.

-¿Sería sobre el género vernáculo?

“Eso ya es una sorpresota que les estoy preparando con muchísimo cariño”.

-¿Algunos sones istmeños, porque estaría padre escucharte algo así?

“Me encantaría, claro que sí, de mientras ahí en el disco de ‘Bésame Mucho’ está Canción Mixteca, que no es propiamente del Istmo de Tehuantepec, pero sí representa a todo Oaxaca y no la podía dejar fuera, es un ícono no sólo para los oaxaqueños, sino para todos los mexicanos que se van a buscar ‘El Sueño Americano’, actualmente es tan difícil y tanta la nostalgia que se vive el de ser mexicano en el extranjero”.

ACTIVA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Además de su faceta de cantante, la exacadémica ya incursionó en la radio con ‘Nadia Música, el idioma del Amor’ a través de ABC Radio y la Organización Editorial Mexicana, que se transmite en 11 estaciones del país todos los sábados a las 10:00 horas, además de grabar videos para su portal de YouTube, además de conducir en el canal A+ el programa Vive+.

“Es una experiencia maravillosa poder estar del otro lado de los micrófonos, entrevistar a mis compañeros, aprender de los artistas, aprender del arte y la manera en que ellos sienten la música, ha sido bien padre, también comencé con la conducción de televisión abierta, en el 7.2, el programa de Vive+ todos los sábados que conduzco junto a Alan Fernando”, mencionó.

ES BUENO ABRIR LA MÚSICA A LAS PERSONAS

Sobre el reciente lanzamiento de ‘La Voz’, ahora por TV Azteca, pese a tener su programa insignia ‘La Academia’, Nadia indicó que es necesario que existan espacios para aquellas personas que desean dedicarse a la música y encontrar la plataforma para darse a conocer, más allá si el reality show esté en una u otra televisora.

“Abrieron la puerta de la música en general, a mí me encanta porque la gente tiene oportunidades de mostrar su talento en diferentes plataformas que les van a dar diferentes proyecciones, porque no es el mismo concepto el que se maneja en ‘La Voz’ que en ‘La Academia’; ‘La Academia’ va a seguir siendo de casa, porque es un concepto que fue exitoso y fue hecho por TV Azteca. Ahora ‘La Voz’ y ‘México tiene talento’ son franquicias que se compraron de otros lugares, pero a mí me parece increíble que todos los mexicanos tengan la oportunidad de tener esa experiencia, y ¿por qué no? Que sea la plataforma que los impulse y cumpla sus sueños”, señaló Nadia, quien se dijo eternamente agradecida por TV Azteca por el espacio que le han brindado para difundir sus 11 producciones y ediciones especiales.

CELEBRO LOS TRIUNFOS DE TODOS

La única exacadémica nominada al Grammy Americano por el disco ‘A puro dolor’, resaltó que los triunfos de cantantes mexicanos en otros festivales son logros que deben aplaudirse, pues la carrera artística es complicada y requiere de mucho esfuerzo, constancia y pasión para no quedarse en el camino, pero en su caso, Nadia define a su familia como una bendición, pues desde que inició en la música sus padres y hermano decidieron cambiar su residencia de Oaxaca a la Ciudad de México.

-Nadia, recientemente Carlos Rivera obtuvo las gaviotas de oro y plata en Viña del Mar, ¿cómo ves este logro de uno de tus compañeros de reality?

“Fue multipremiado, además de las gaviotas se llevó otros más como el artista más popular, me da mucho gusto por ‘Carlitos’ porque ha sido su sueño, y no cabe duda que ‘se ha partido el alma’ por estar en donde está… yo lo disfruto muchísimo, me alegra que la gente cumpla sus sueños y que se vuelvan personas exitosas, les aplaudo su talento, tengo la oportunidad de cantar a dueto con muchos otros grandes artistas, gracias a Dios para mí la competencia terminó en los realities, ahora es compartir la música y disfrutar del arte de todos los demás, tengo un lugar muy especial en mi corazón para todas las personas de las que me gusta su arte, lo que ellos hacen, lo disfruto y se los aplaudo, la música para mí no es un concurso, es arte, disfrutar y compartir… son muy pocos que han llegado hasta ese lugar donde ha llegado Carlos, donde ha llegado Yahir y Yuridia, han dado su vida por eso y qué padre que lo han logrado”, puntualizó la intérprete que estará este 30 y 31 de marzo en Chalco e Iztapalapa, respectivamente.



Conciertos

18 y 19 mayo Pachuca, Hidalgo.

24 de mayo León, Guanajuato.

Redes sociales

Twitter: @Nadiamusica

Instagram: @Nadiamusica

Facebook: Nadiamusicaoficial