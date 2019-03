El proceso para elegir dirigentes del Partido Revolucionario Institucional no puede degenerar en una mera simulación para seguir como siempre, pues sería una locura que extinguiría esos procesos democráticos, aseveró el consejero priista Marlon Ramírez Marín.





Recordó que en los últimos días de febrero la dirigencia nacional de ese instituto político aprobó el método de consulta a la base militante para que de ahí salgan dirigentes estatales y municipales, quienes contarán con la aprobación y respaldo de miles de personas y no de una cúpula.

Por ello descartó rotundamente la posibilidad de que el proceso vaya a convertirse en un simulacro de elección democrática, y advirtió que la sola intención de algo así sería fatal para un partido que en este momento no las tiene todas consigo.

“No puede ser una simulación. Estamos en un momento donde el PRI asume con responsabilidad los procedimientos, o terminamos por extinguirlos. Sería verdaderamente una locura que el partido quisiera llevar a cabo un procedimiento como se llevaban a cabo antaño.

“Un mecanismo por el que no creo que esto vaya a ocurrir es porque cuando hemos sido gobierno, y no podemos negarlo, los primeros priistas, que son los que conducen políticamente a los municipios y a los estados del país, también son los líderes morales del partido. Hoy esa situación no la tenemos, eso nos da la posibilidad de que la conducción tenga que ser a partir de lo que quiere la mayoría”, subrayó Ramírez Marín.









Recordó que una vez determinado el método y mecanismo para selección de dirigentes, corresponde al Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitir la convocatoria en un término máximo de 60 días, de los cuales ya quedan poco menos de 50.

Resaltó que es una oportunidad de oro para que los priistas hagan bien las cosas y que la selección de sus presidentes de comités estatales y municipales se realice en un marco de absoluta democracia y sin el menor margen de duda.