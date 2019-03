El regidor Francisco José Aguilar Ramírez y la diputada Cristina Alarcón informaron que con el respaldo del gobernador del estado y la Secretaría de Educación se ayudará a las escuelas a tramitar la regularización de sus terrenos con gratuidad y agilización de sus gestiones ante ayuntamientos y notarías.





Indicó que el fin de ayudar a regularizar la propiedad de las escuelas en toda la entidad y puedan acceder a recursos federales y estatales, que no se otorgan si no cuenta con sus títulos de propiedad y la mayoría de las instituciones educativas no cuenta con esa cédula.

Refirió que para ello desde inicio de año acudió con el diputado José Manuel Pozos, presidente de la mesa directiva del Congreso, a quien le solicitó algún mecanismo para agilizar estas diligencias.

Fue así, explicó, que se emitió un convenio que será enviado a todos los ayuntamientos del estado para que sometan a Cabildo la autorización para exentar y agilizar la documentación y trámites que se requieren para que las escuelas puedan realizar sus gestiones de regularización.

“Este acuerdo compromete al ayuntamiento a facilitar los documentos que tendría que expedir y que normalmente tiene un costo, como son la cédula catastral, el comprobante de predial actualizado, un croquis que emite Obras Públicas”, mencionó.









Aguilar Ramírez consideró que los alcaldes que están comprometidos con la educación, como es el caso de Orizaba, no tendrán inconveniente en aprobarlo.

Por parte del Gobierno del Estado, abundó, también se hará lo propio por parte del Registro Público de la Propiedad, además de que las escrituras no tendrán ningún costo gracias a un convenio con el Colegio de Notarios.

Por su parte la diputada Alarcón refirió que estará al pendiente de las solicitudes que hagan las escuelas para regularizarse a través de este programa con el que sin duda se hará historia en el estado.

Agregaron que las instituciones deben acercarse al departamento jurídico de la SEV, en donde además se les dirá a qué notarías acercarse para que su trámite sea gratuito.