Miguel Espinoza Villegas, director comercio de Coatzacoalcos informó que en los próximos días se iniciarán supervisiones en los negocios ubicados al poniente de la ciudad para verificar estén respetando los espacios destinados.





Destacó que el principal objetivo es evitar que los comerciantes obstruyan el paso peatonal o se generé caos vial.

Las colonias en las que se implementarán estos recorridos serán en la colonia Ciudad Olmeca y el fraccionamiento Santa Martha, ubicado al poniente de la ciudad.

“Ahí vamos aplicar el mismo criterio que en el centro, insistiendo que respeten sus lugares, que no obstruyan con carpas, no les pedimos que no vendan simplemente que no provoquen un caos", recalcó.

El titular de estas oficinas destacó que en el primer cuadro de la ciudad los vendedores están tomando conciencia en respetar sus espacios y no obstruir las banquetas.









“Ya podemos ver un poco más desahogado el centro, y hago recorrido para darme cuenta de que estén cumpliendo y vemos que ya están más regularizados", agregó.

Finalmente hizo un llamado a los vendedores para que acepten estas peticiones durante los recorridos de supervisión que se estarán llevando a cabo en diferentes partes de la ciudad.

Les pedimos que se reduzcan de tamaño, que no excedan los 10 metros lineales, para que el transeúnte pueda caminar bien por las calles, puntualizó.